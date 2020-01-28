Чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд бросил вызов Конору Макгрегору

Об этом сообщает промоутер боксера Боб Арум в интервью BoxingScene.

«Теренс готов провести бой с Конором в октагоне. После этого они могут выйти на ринг. Я не хочу, чтобы они заподозрили нас в нечестной игре, и поэтому первый бой мы проведем по правилам ММА. У Кроуфорда за плечами борцовское прошлое. Это вам не какой-нибудь Мейвезер, который проиграл бы в клетке. Теренс - борец мирового уровня. Пусть Макгрегор примет бой. Это будет громкое событие», - заявил Арум.

Ранее сам Кроуфорд высказывался о своем потенциальном поединке в ММА. «Я готов драться с любым бойцом в смешанных единоборствах. В первую очередь, я не боксер, а боец. Макгрегору пришлось бы со мной нелегко. Моя главная задача – развлекать моих болельщиков, поэтому я бы согласился на этот бой», - сказал Кроуфорд.

Ответ менеджера Макгрегора Аудье Аттара не заставил себя долго ждать. «Раньше Арум критиковал наш бой против Мейвезера, а теперь сам решил вступить в игру. Они поняли, что Конор денежная машина в боевых видах спорта. Он главная звезда в ММА и боксе. Мы уважаем Арума, но ему нужно подождать в очереди, и мы обязательно к нему вернемся», - заявил Аттар в интервью FightHype.

Ранее мы писали, что тренер бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора сообщил, когда его подопечный проведет следующий свой бой.

В интервью порталу Yahoo Sports Джон Кавана заявил, что долго ждать не придется. «Я буду очень удивлён, если Конор не проведёт следующий поединок до лета. Он определённо собирается подраться ещё до лета», - сказал тренер ирландца.

Это заявление означает, что в своем следующем поединке Макгрегор точно не встретится против победителя пары Хабиб-Фергюсон, которые сойдутся в октагоне 18 апреля.

Как сообщала Politeka, Макгрегор - Серроне: видео невероятного нокаута.

Также мы писали, что менеджер Хабиба анонсировал новый бой россиянина после поединка с Фергюссоном.