Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал о самом тяжелом периоде в своей жизни

В интервью Уайлдер поведал, что был близок к суициду.

«У нас всех есть истории из прошлого. Все мы прошли определенный путь, сделавший нас теми, кем мы есть сейчас. В 19 и 20 лет в моей жизни было много трудностей. Моя дочь родилась с расщеплением позвоночника. Я просто был юношей, который пытался жить в реальном мире. У меня всегда были большие цели и мечты. Я всегда думал о том, чтобы стать королем, но иногда жизнь может тебя осадить. У меня на коленях лежал пистолет, и я думал о суициде. Если ты сводишь счеты с жизнью, то тебе больше ни о чем не нужно волноваться. Тебя перестанут тревожить вещи, которые происходят в твоей жизни. Ты не думаешь, как это повлияет на твою семью, дочь и других детей. С такими мыслями в голове ты становишься эгоистом. Ты думаешь только о боли, которую испытываешь в данный момент времени», - цитирует Уайлдера xsport.ua.

Деонтей Уайлдер начал заниматься боксом из-за больной дочери. Когда у малышки обнаружили страшный недуг, Деонтей с женой еще учились в колледже. Уайлдер мечтал о спортивной карьере, и выбирал между американским футболом и баскетболом. О боксе он тогда и не задумывался. Деонтей работал на нескольких работах: водителем и в ресторанах быстрого питания. Но тогда Уайлдер понял, что тяжелая работа не приносит ему денег на лечение дочери и такими темпами, он скоро загонит себя в гроб. Именно в этот момент Уайлдер решил заняться боксом и пошел в спортзал. Ну а дальнейшую судьбу чемпиона вы уже знаете.

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