Вже зовсім скоро, 22 лютого, в матчі реванші зійдуться чемпіон світу за версією WBC Деонтей Уайлдер і досі небитий британець Тайсон Ф'юрі. Пропонуємо ознайомитися з телеканалами, на яких можна буде подивитися бій

В Україні єдиним загальнодоступним каналом, який покаже пряму трансляцію поєдинку буде ХSport. Крім цього, поєдинок покажуть супутникові телеканали: Sport 1 HD, TVP Sport HD, MATCH! TV HD, Fox Sports PPV, Canal + HD France. У Росії трансляцію організовують два канали: "Матч ТВ" і "Матч! Боєць". Якщо ви знаходитесь в Казахстані, то у вас буде можливість насолодитися боєм на "Khabar TV".

За київським часом бій відбудеться 23 лютого о 06:00 ранку у неділю. Якщо у вас не вийде подивитися бій у прямому ефірі, Politeka, однією з перших, напише про результат і перипетії чемпіонського поєдинку.

Нагадаємо, що в першому бою між боксерами Уайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець зумів піднятися. У підсумку судді зафіксували нічию. Промоутери боксерів вже заявили, що незалежно від результату бою суперники проведуть третій поєдинок. В останньому своєму поєдинку Уайлдер нокаутував Луїса Ортіса, а Ф'юрі здобув непереконливу перемогу рішенням суддів, над маловідомим Отто Уаллином.

Раніше ми писали, що колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі різко висловився про свого майбутнього суперника, чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC, Деонтея Уайлдера.

«Я не бачив доказів, що Уайлдер – чоловік. Я його ненавиджу, але при цьому поважаю. Він десять разів захищав титул чемпіона і в цьому перевершив Майка Тасона та Льюїса. Він проробив колосальну роботу утримуючи свій титул. Але мені нічого втрачати в бою з ним, і у нього нема що у мене забрати», - цитує Ф'юрі портал talkSport.