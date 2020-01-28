Перед гибелью баскетболист Коби Брайант опубликовал пост в Twitter.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на социальные сети спортсмена, за несколько часов до гибели баскетболист поздравил своего коллегу Леброна Джеймса с тем, что тот обошел его по количеству набранных очков в НБА (Национальная баскетбольная ассоциация).

«Мое уважение, брат», - написал Коби. Последнее сообщение спортсмена успело набрать более 2,6 мл лайков и более 60 тыс. комментариев.

Джеймсу удалось обойти Брайанта по очкам после игры с «Филадельфией Сикерс». По результатам матча он вышел на 3-е место в рейтинге самых результативных игроков в истории НБА. Отметим, что Коби Брайант завершил свою карьеру в 2016 году. Всю свою карьеру он играл в «Лос-Анджелес Лейкерс». Леброн Джеймс также играет в этом клубе.

Кроме этого, за несколько часов до гибели Коби общался с сыном легенды НБА Шакила О’Нила Шарифом. Как рассказал парень, Брайант спрашивал, как у него дела. Баскетболист беспокоился о том, что юноша решил бросить университет UCLA. Шариф ответил Коби, что у него все хорошо.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли в результате крушения вертолета. Кроме них в вертолете было еще семь человек. После трагедии журналисты раскопали старый пост в Твиттере за 2012 год. Один из пользователей сети написал, что Брайант погибнет в результате крушения вертолета. Сначала СМИ заявили о том, что сообщение было пророческим, но в результате оказалось, что это была всего лишь шутка. Дело в том, что Коби Брайант очень часто летал на вертолете, поэтому его поклонники часто шутили над этим.

Добавим, что Коби Брайант был одним из самых титулованных спортсменов в истории США. Он также был двукратным олимпийским чемпионом.

Напомним, что всплыли новые детали авиакатастрофы с легендарным Коби Брайантом.

А Politeka писала, что в трагедии с Коби Брайантом нашли мистический след: стало известно о пророчестве, которое стало роковым.

Также Politeka сообщала, что безутешная Дженнифер Лопес обратилась к людям: "Потеряла мужа и ребенка в один день".