Легендарный экс-футболист сборной Бразилии и Милана Кака показал, как экстремально проводит свой отдых

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсмена. Бывший футболист увлекся банджи-джампингом. Это атракцион, где участников привязывают к длинному резиновому канату, на котором они совершают прыжок в пропасть. При приближении к земле или воды канат натягивается, и прыгун подлетает вверх. Кака не побоялся пощекотать себе нервы и сиганул вниз с огромной высоты. Некоторое время он пребывал в свободном падении. Фанаты бразильца остались в восторге: «У тебя стальные яйца», «Я бы не смог так прыгнуть», «Чемпион, он во всем чемпион», «Ты крутой».

Кака окончил карьеру футболиста в 2017 году.

Ранее мы писали, что зрелищный дебют в смешанных единоборствах произошел на турнире UFC Fight Night 166 в американском городке Ролли.

В клетке сошлись бойцы полулёгкой весовой категории бразилец Херберт Бернс и американец Нэйт Ландвер. Для обоих это был дебютный поединок на турнирах UFC. В начале боя Ландвер пошел в стремительную атаку, прижал соперника к клетке и начал избивать. Казалось, что он легко закончит сражение победой, но Бернс так не считал. У бразильца получилось сделать ответный контрвыпад и нанести удар коленом, после чего Ландвер оказался в нокауте. Рефери поединка осталось только остановить бой. Видео выложил в Твиттер пользователь Hinxsta.

Herbert Burns successful in his UFC debut as he KO's Nate Landwehr in the 1st. Nate always with the Kill or be Killed mentality pic.twitter.com/9JunX3Rh3F — Hinxsta (@Hinxsta) January 25, 2020

Теперь на счету Бернса 12 поединков в ММА, в которых он потерпел 2 поражения. На счету Ландвера 16 боев, при трех поражениях.

Также мы писали, как самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде. Кейс-Аллен подошел к бою в ужасной физической форме, и напоминал не боксера, а бойца сумо. Его вес составлял 186,8 кг. Энди Руис мог позавидовать такой массе. Бой продлился всего два раунда, за которые оба боксеры успели побывать на настиле ринга. Сначала в нокдауне побывал Сангстер, но сумел подняться. А уже во втором раунде, Колин под звук гонга отправил в нокаут Кейс-Аллена, и тот уже встать не смог. Рефери зафиксировал нокаут

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.