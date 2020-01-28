Украинский чемпион мира по боксу Василий Ломаченко попробовал свои силы в хоккее

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсмена. Легендарный боксер играет в хоккей в форме на рукавах которой изображен черно-желто-белый флаг, напоминающий флаг Российской империи, который был официальным российским государственным символом в XIX веке.

Подписчики боксера пришли в негодование: «Форма с имперским флагом?!», «Да, кажется Вася себя считает русским», «Не смущает на рукаве имперский триколор?».

Сам Василий свое фото подписал так: «Не обязательно быть профессионалом в каждом виде спорта чтобы получать от него удовольствие. Чемпион мира по боксу может себя проявить в командной игре со своими друзьями. Не бойтесь бросать вызов самому себе – все». Судя по всему, хоккейный матч прошел в Одессе.

Ранее мы писали, как украинский боксер Василий Ломаченко попал в скандал, опубликовав на своей личной странице в Instagram видео с российским спецназом.

В ролике голос за кадром читает стихотворение о православной вере, а в самом видео показаны кадры с участием российских вооруженных сил. В конце видео появляется надпись: "Благодарим за помощь вежливых людей".

В комментариях поклонники вылили на спортсмена много неприятных слов:

"Зачем такое видео выкладывать в профиль, не надо совмещать военных и духовность. Духовность нас этому не учит, я Вас уважаю Василий, но не стоит", "Российская пропаганда вежливых людей и жирных попов...надеюсь это случайно попало на вашу страницу...люди в этой форме убивают украинцев под одобрение церкви..", " Вася, это что за зашквар? Вежливые люди? Российский спецназ? Может объяснишь ход мысли??".

Напомним, ранее Ломаченко указал сопернику на все его ошибки.

Politeka сообщала, что украинский боксер похвастался новым автомобилем.

Также мы писали Ломаченко стал лучшим боксером мира.