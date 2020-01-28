Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о ближайших планах своего подопечного

«В ближайшем бою Александр будет боксировать с Чисорой, а Джошуа с Пулевым. Успешный поединок против Чисоры позволит Усику стать еще популярнее, и мы соберем дополнительную аудиторию. Приоритетная для нас цель – собрать все пояса. А если Джошуа проведет сейчас бой с Александром, то ему придется отказаться от пояса IBF. Усик настроен на бой с Джошуа, и нам не важно, где он состоится. Пока мы не можем официально подтвердить, что бой Усик-Чисора состоится 28 марта. В течении пары дней вы узнаете окончательное решение по поводу даты, места и формата поединка», - заявил Красюк телеканалу «Интер».

Ранее мы писали, что перспективный хорватский боксер бросил вызов Усику. Интернациональный чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Филип Хргович высказался об Александре Усике и его перспективах в «королевском дивизионе.

«Я считаю Усика великим боксером, но он маленький для хэвивейта. Здесь боксеры тяжелее на 20-30 кг. Я считаю, что он дал бы бой Джошуа, но Энтони слишком мощный. Он нокаутировал бы Усика. Что касается моего поединка против Александра, то я размажу его. Прости, мужик», – приводит слова Хрговича портал Трибуна.

На профессиональном ринге хорват провел 10 поединков, во всех одержав победы, 8 из них нокаутом. В последнем бою, он победил самого звездного своего оппонента американца Эрика Молину. Хргович отправил его в нокаут в третьем раунде.

Стоит отметить, что в 2019 году Усик отказался от всех чемпионских поясов в тяжелом весе, чтобы перейти в супертяжелый вес, или как его еще называют «королевский дивизион». Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский супертяж досрочно победил Чазза Уизерспуна. После этого боя, промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что Усик готов боксировать за титул чемпиона мира по версии WBO.

Также мы писали, что неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым: "Сделаем это!".