Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа высказался о поединке Усик-Чисора

Британец считает, что Чисора может доставить много проблем украинцу. «Недавно я спарринговал с Дереком, и был на его последних поединках. Тот Чисора, которого я видел может задать Усику проблем. Во время спарринга с ним, я понял, что парень достаточно силен. Я отдаю должное Диллиану Уайту, который смог его контролировать 12 раундов. Чтобы контролировать ход боя с Чисорой нужно много двигаться. Усик из тяжелого веса и у него хорошие ноги и скорость. Если Чисора не почувствует угрозы от Усика, то Александр столкнется с проблемами. Усик один из лучших боксеров нашего поколения, которых видел мир. В бою с Чисорой – шансы 50 на 50. Вот почему этот бой покажет телеканал Sky. Люди хотят увидеть зрелище», - заявил Джошуа телеканалу Sky Sports.

Ранее мы писали, что промоутер Усика Александр Красюк рассказал о ближайших планах своего подопечного

«В ближайшем бою Александр будет боксировать с Чисорой, а Джошуа с Пулевым. Успешный поединок против Чисоры позволит Усику стать еще популярнее, и мы соберем дополнительную аудиторию. Приоритетная для нас цель – собрать все пояса. А если Джошуа проведет сейчас бой с Александром, то ему придется отказаться от пояса IBF. Усик настроен на бой с Джошуа, и нам не важно, где он состоится. Пока мы не можем официально подтвердить, что бой Усик-Чисора состоится 28 марта. В течении пары дней вы узнаете окончательное решение по поводу даты, места и формата поединка», - заявил Красюк телеканалу «Интер».

Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский супертяж досрочно победил Чазза Уизерспуна. После этого боя, промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что Усик готов боксировать за титул чемпиона мира по версии WBO.

Также мы писали, что неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым: "Сделаем это!".