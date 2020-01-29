Капитан донецкого Шахтера бразилец Тайсон снова жалуется, что его не отпускают в другой клуб

«Они не хотят меня отпускать», - написал Тайсон в твиттере, общаясь с болельщиками бразильского клуба Интернансьональ.

Как сообщает портал sport.ua, в Украину приезжал агент игрока, но так и не смог договориться с руководством донецкого клуба о возможном трансфере своего клиента. Возможно, нежелание «Шахтера» отпускать Тайсона в текущее трансферное окно связано с тем, что недавно травму получил Манор Соломон, после чего у «горняков» могли бы быть кадровые проблемы на левом фланге атаки. Шахтеру предстоить играть в 1/16 Лиги Европы с португальской Бенфикой и терять своего лидера перед важными матчами «горняки» не хотят.

Стоит отметить, что на зимнем сборе, во время подготовительных матчей, Шахтер на поле в статусе капитана выводил уже не Тайсон, а Андрей Пятов.

Ранее мы писали, что капитан донецкого Шахтера Тайсон намерен в зимнее межсезонье сменить клуб. По информации известного портала RevistaColorada агент бразильца ведет переговоры с европейскими клубами по поводу трансфера Тайсона. В скором времени агент должен встретиться с руководством «горняков», чтобы обсудить будущее лидера Шахтера.

Также мы сообщали, что полузащитник дончан Тайсон не будет продлевать контракт с клубом, который завершается в июне 2021 года.

В эксклюзивном интервью Spectacular Sports Тайсон отметил, что планирует вернуться в бразильский футбол, а приоритетным для него является "Интернасьонал" - клуб, который он покинул в 2010 году, когда перешел в харьковский Металлист.

Прошлым летом итальянский Милан предлагал за Тайсона 30 миллионов евро, но донецкий клуб не отпустил бразильца.

Тайсон перешел в Шахтёр в 2013 году из Металлиста за 16 миллионов евро. Его статистика за «горняков» впечатляет. За 7 лет он провел 257 матчей за дончан, забил 49 мячей и собрал огромную коллекцию трофеев - 5 чемпионских титулов, 5 Кубков и 4 Суперкубка Украины. Также Тайсон является капитаном донецкого клуба.

Politeka сообщала, что капитан "Шахтера" Тайсон сожалеет о своей реакции на расовый скандал в матче УПЛ с "Динамо".

Также мы писали, что капитан Шахтера получил жуткий удар во время матча: игроку пришлось спасать жизнь.