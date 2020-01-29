Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн дал комментарий по поводу возможного боя бойца ММА Конора МакГрегора против чемпиона мира по боксу Теренса Кроуфорда

Эдди Хирн не видит перспектив проведении боя и считает, что Макгрегору не следует проводить бои с боксерами.

«Раньше Арум говорил, что бой что бой Мейвезера против Макгрегора – это самая отвратительная вещь, которую он видел в боксе, а теперь он пытается устроить бой Кроуфорда против Конора. Я думаю у Арума ничего не получится. У Теренса нету подходящего резюме для такого боя. Также я не думаю, что Макгрегор сразится с Пакьяо. Нужно, чтобы бой был конкурентоспособным. Конор не сможет на равных боксировать ни с одним из лидеров боксерского дивизиона. Я сам иногда устраиваю бои ютуберов, но там, хотя-бы, никогда не знаешь кто победит», - заявил Хирн порталу SeverageMMA.

Ранее мы писали, что чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд бросил вызов Конору Макгрегору. Об этом сообщает промоутер боксера Боб Арум в интервью BoxingScene.

«Теренс готов провести бой с Конором в октагоне. После этого они могут выйти на ринг. Я не хочу, чтобы они заподозрили нас в нечестной игре, и поэтому первый бой мы проведем по правилам ММА. У Кроуфорда за плечами борцовское прошлое. Это вам не какой-нибудь Мейвезер, который проиграл бы в клетке. Теренс - борец мирового уровня. Пусть Макгрегор примет бой. Это будет громкое событие», - заявил Арум.

Ответ менеджера Макгрегора Аудье Аттара не заставил себя долго ждать. «Раньше Арум критиковал наш бой против Мейвезера, а теперь сам решил вступить в игру. Они поняли, что Конор денежная машина в боевых видах спорта. Он главная звезда в ММА и боксе. Мы уважаем Арума, но ему нужно подождать в очереди, и мы обязательно к нему вернемся», - заявил Аттар в интервью FightHype.

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