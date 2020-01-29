Новый тренер Тайсона Фьюри Джаван Шугархилл Стюард рассказал, как готовит своего подопечного к реваншу с Деонтеем Уайлдером

По словам тренера, он учит Фьюри главному секрету Кронка - силе удара. Эта техника применятся в боксерском зале Kronk Gym в Детройте.

"Мы собираемся дать ему эту силу удара. Это секрет Кронка. Kronk-стиль - это нокауты.

Он хочет быть более разносторонним боксером, и именно поэтому обратился ко мне. Он неуловим и гибок. Не получить удар - одно из его главных качеств. Искусство бокса - бить и не пропускать", - передает слова Стюарда BoxingScene.

Ранее Уайлдер и Фьюри провели традиционную битву взглядов.

Уже совсем скоро, 22 февраля, в матче реванше сойдутся чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и небитый доселе британец Тайсон Фьюри.

Недавно мы писали, на каких телеканалах можно будет посмотреть бой.

В Украине единственным общедоступным каналом, который покажет прямую трансляцию поединка будет ХSport. Кроме этого, поединок покажут спутниковые телеканалы: Sport 1 HD, TVP Sport HD, MATCH! TV HD, Fox Sports PPV, Canal + France HD. В России трансляцию организуют два канала: "Матч ТВ" и "Матч! Боец". Если вы находитесь в Казахстане, то у вас будет возможность насладиться боем на "Khabar TV".

По киевскому времени бой пройдет 23 февраля в 06:00 утра в воскресенье. Если у вас не получится посмотреть бой в прямом эфире, Politeka, одной из первых, напишет о результате и перипетиях чемпионского поединка.

Напомним, что в первом бою между боксёрами Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец сумел подняться. В итоге судьи зафиксировали ничью. Промоутеры боксеров уже заявили, что независимо от исхода боя соперники проведут и третий поединок. В последнем своем поединке Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса, а Фьюри добыл неубедительную победу, решением судей, над малоизвестным Отто Уаллином.

Также мы писали, что неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым: "Сделаем это!".

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