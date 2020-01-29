Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер позитивно настроен на реванш с Тайсоном Фьюри

«Все проходит просто изумительно. Сейчас самый счастливый период в моей жизни. Просто потрясающе находиться здесь, учитывая то, из каких мест я сюда пришел. Если вы видите счастливого Деонтея Уайлдера в тренировочном лагере, можете ждать от меня великолепного выступления. Именно это я планирую вам обеспечить.

В отличие от меня, Фьюри не продемонстрировал свою мощь, о которой он сейчас говорит. Я думаю, что у него подушки вместо кулаков. Так мне показалось в нашем первом бою. Фьюри рассказывает о своих стратегиях, но я не знаю, как на это реагировать. Не понимаю, действительно ли он намерен вставить палку мне в колеса, когда говорит о том, что отправит меня в нокаут. Но я рад слышать это от него. Очень жду 22 февраля.

Я буду пробивать по всему телу Фьюри, не только в область рассечения. Я намерен бить по всем доступным участкам тела. Когда ты дерешься со мной, не следует суетиться в тренировочном лагере. Я непредсказуем на ринге. Если тебе навязывают много мнений, если люди думают, что у них есть противоядие, то это всегда приводит к ответному удару", - заявил Уайлдер порталу boxingnews24.com.

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В интервью Уайлдер поведал, что был близок к суициду.

«У нас всех есть истории из прошлого. Все мы прошли определенный путь, сделавший нас теми, кем мы есть сейчас. В 19 и 20 лет в моей жизни было много трудностей.

Моя дочь родилась с расщеплением позвоночника. Я просто был юношей, который пытался жить в реальном мире. У меня всегда были большие цели и мечты. Я всегда думал о том, чтобы стать королем, но иногда жизнь может тебя осадить. У меня на коленях лежал пистолет, и я думал о суициде. Если ты сводишь счеты с жизнью, то тебе больше ни о чем не нужно волноваться. Тебя перестанут тревожить вещи, которые происходят в твоей жизни. Ты не думаешь, как это повлияет на твою семью, дочь и других детей. С такими мыслями в голове ты становишься эгоистом. Ты думаешь только о боли, которую испытываешь в данный момент времени», - цитирует Уайлдера xsport.ua.

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