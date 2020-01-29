Глава британской промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет работать с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором

Как сообщает fightnews.info Хирн готов сделать для этого все возможное.

«Я готов сделать для Макгрегора все, что он захочет! Мы всегда открыты, если Конор захочет с нами поработать. Я ищу бойцов и бренды, а также людей, умеющих себя продвигать. Макгрегор входит в топ по всем этим параметрам.

Я виделся с Конором только около минуты, так что не знаю этого парня лично. Тем не менее я очень его уважаю. Во-первых, за то, чего он добился в октагоне. Во-вторых, за то, что он сделал для своего бизнеса, за то, как он себя позиционирует и рекламирует. В этом смысле никто не сравнится с Конором.

UFC - это бренд. Раньше было неважно, кто ты такой, ведь ты не мог быть важнее, чем UFC. Теперь же реальность такова, что Конор Макгрегор важнее, чем UFC. Он и есть UFC. За это я его и уважаю», - сказал Хирн.

Напоминаем, что свой последний бой Макгрегор провел 18 января в Неваде на T-Mobile арене против Дональда Серроне.

«Ковбой» ничего не смог противопоставить ирландцу в октагоне. В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда.

Бой продлился 40 секунд. Макгрегор показал, что находится в отличной форме и его еще рано сбрасывать со счетов. Общий заработок ирландского бойца составил 78 миллионов долларов.

Как сообщает авторитетное издание Lad Bible, Макгрегор заработал почти по 2 миллионов долларов за каждую секунду боя с Дональдом Серроне. Официальный гонорар ирландца составил 3 миллиона долларов, а большую часть суммы он заработал от продажи просмотров боя и рекламе.

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