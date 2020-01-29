Чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBО в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и болгарский претендент Кубрат Пулев никак не могут согласовать дату поединка

IBF дал Джошуа еще одну отстрочку на подписание контракта на этот бой.

IBF уже давала боксерам одну отсрочку, в соответствии с которой они должны были подписать контракт до 31 января. Теперь стороны должны договориться о поединке до 14 февраля.

Как рассказал промоутер британца Эдди Хирн, WBO и IBF пока не могут найти компромисс в вопросе очередности проведения защит.

"Мы написали WBO и IBF, и ответы были таковы: "Нет, мы следующие, нет, мы следующие. Чего они хотят? Разделить пояса из-за отсутствия здравого смысла? Должна быть какая-то система очередности, показывающая, кто следующий. Они должны поощрять боксеров к объединению и к завоеванию звания абсолютного чемпиона.

Это разочаровывающе, и в данный момент, возможно, нам придется отказаться от одного из поясов. Мы будем разговаривать с Усиком, будем разговаривать с Пулевым, посмотрим, на каких условиях мы сможем договориться с ними. И мы будем настаивать на том, чтобы IBF и WBO пришли к какому-нибудь решению", - передает слова Хирна Allboxing.

Ранее мы писали, что Энтони Джошуа придётся выбирать, какой пояс ему дороже: WBO или IBF, так как обязательные защиты назначены почти на одно и то же время, и ни одна из организаций не хочет переносить бой. Если Джошуа выберет защищать пояс IBF, то следующий поединок он проведёт против обязательного претендента - болгарина Кубрата Пулева.

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