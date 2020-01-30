Состоялся финальный матч чемпионата Африки по гандболу 2020 года, который прошел в Тунисе

В решающей игре сборной Туниса противостояла сборная Египта. Кроме самого кубка, на кону стояла путевка на Олимпийские игры в Токио. Тунис поддерживали на трибунах 12 тысяч фанатов, но несмотря на это, победил Египет -27:23.

Болельщиков Туниса так разъярило поражение их любимцев, что они начали бросать в игроков Египта разные предметы, а потом выбежали на площадку и набросились на спортсменов. Возникла драка. Утихомирить фанатов смогли лишь местные полицейские. На некоторое время команды пришлось увести в раздевалки.

Ранее мы писали, что зрелищный дебют в смешанных единоборствах произошел на турнире UFC Fight Night 166 в американском городке Ролли.

В клетке сошлись бойцы полулёгкой весовой категории бразилец Херберт Бернс и американец Нэйт Ландвер. Для обоих это был дебютный поединок на турнирах UFC. В начале боя Ландвер пошел в стремительную атаку, прижал соперника к клетке и начал избивать. Казалось, что он легко закончит сражение победой, но Бернс так не считал. У бразильца получилось сделать ответный контрвыпад и нанести удар коленом, после чего Ландвер оказался в нокауте. Рефери поединка осталось только остановить бой. Видео выложил в Твиттер пользователь Hinxsta.

Herbert Burns successful in his UFC debut as he KO's Nate Landwehr in the 1st. Nate always with the Kill or be Killed mentality pic.twitter.com/9JunX3Rh3F — Hinxsta (@Hinxsta) January 25, 2020

Теперь на счету Бернса 12 поединков в ММА, в которых он потерпел 2 поражения. На счету Ландвера 16 боев, при трех поражениях.

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.