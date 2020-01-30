Новозеландский экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Джозеф Паркер высказался о ближайшем бое Александра Усика против Дерека Чисоры

Новозеландец отдает небольшое предпочтение украинцу, но предполагает, что будет нелегко.

«Чисора идёт на полосе из нескольких отличных побед, а Усик только поднялся в супертяжёлый вес. Я выбираю мастерство, а в этом плане Усик лучше. Он лучше двигается, у него лучше умения, так что в их поединке с Чисорой я склоняюсь к победе Александра. Но и Чисору нельзя списывать со счетов, всё-таки он здорово выглядит в последнее время», - приводит слова паркера известный портал BoxingScene.

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«В ближайшем бою Александр будет боксировать с Чисорой, а Джошуа с Пулевым. Успешный поединок против Чисоры позволит Усику стать еще популярнее, и мы соберем дополнительную аудиторию. Приоритетная для нас цель – собрать все пояса. А если Джошуа проведет сейчас бой с Александром, то ему придется отказаться от пояса IBF. Усик настроен на бой с Джошуа, и нам не важно, где он состоится. Пока мы не можем официально подтвердить, что бой Усик-Чисора состоится 28 марта. В течении пары дней вы узнаете окончательное решение по поводу даты, места и формата поединка», - заявил Красюк телеканалу «Интер».

Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский супертяж досрочно победил Чазза Уизерспуна. После этого боя, промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что Усик готов боксировать за титул чемпиона мира по версии WBO.

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