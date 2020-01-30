Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, почему сейчас сложно организовать бой британца против Деонтея Уайлдера

Главная причина, которую называет Хирн – это возросшие финансовые аппетиты Уайлдера.

«Вещи, о которых мы говорили два года назад, сегодня неактуальны. Тогда мы почти получили Уайлдера за 15 или 20 миллионов. Теперь же он хочет 40, 50, 60, 70, 80 миллионов. Такие деньги невозможно сгенерировать. В то время мы не смогли заключить сделку, потому что мы делали предложения.

Если бы тогда у нас был вариант с Саудовской Аравией - мы бы сделали бой, но у нас не было этого варианта. Так что вы выберете? Чтобы я сделал этот бой или же попытался провести его в Англии, чтобы гарантированно сорвать его? Эй Джей никогда не хотел боксировать за рубежом, но мы не могли найти стоящего противника на Уэмбли летом прошлого года. Так и появился бой с Миллером, который должен был пройти на Madison Square Garden», - заявил Хирн порталу Boxingnews24.

Свой следующий бой Джошуа проведет, скорее всего, с болгарином Кубратом Пулевым в конце весны. Уайлдер уже 22 февраля сразится в реванше с Тайсоном Фьюри.

Ранее мы писали, что чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBО в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и болгарский претендент Кубрат Пулев никак не могут согласовать дату поединка.

IBF дал Джошуа еще одну отстрочку на подписание контракта на этот бой. Организация уже давала боксерам одну отсрочку, в соответствии с которой они должны были подписать контракт до 31 января. Теперь стороны должны договориться о поединке до 14 февраля.

Как рассказал промоутер британца Эдди Хирн, WBO и IBF пока не могут найти компромисс в вопросе очередности проведения защит.

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