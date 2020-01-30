Как известно, 26 января звезда баскетбола Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли в результате крушения вертолета. Кроме них в вертолете было еще семь человек. Впервые после случившегося жена Коби и мать Джианны Ванесса заговорила о горе, которое переживает их семья

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Ванессы Брайант.

Убитая горем женщина пишет, что пока не до конца понимает, что произошло и не может смириться с потерей:

«Мы полностью опустошены внезапной потерей моего обожаемого Коби - удивительного отца наших детей, и моей прекрасной, милой Джинни - любящей, вдумчивой и замечательной дочери, и удивительной сестры Натальи, Бьянки и Капри», - пишет супруга погибшего спортсмена. Женщина говорит, что сейчас очень сложно о чем-либо думать и комментировать произошедшее, ведь боль семьи в связи с трагедией – просто неописуема:

« …Коби и Джиджи… Хотелось бы, чтобы они были здесь с нами навсегда. Они были настоящим благословением и ушли слишком рано и я пока не понимаю, что ждет нас дальше. Невозможно представить жизнь без них. Но мы просыпаемся каждый день, пытаясь продолжать идти вперед…», - пишет горюющая вдова.

Ванесса также отметила, что любовь семьи к погибшим бесконечна и неизмерима и добавила несколько слов соболезнований семьям, которые также потеряли своих родных в этой авиакатастрофе. Кроме того, известно, что Ванесса основала фонд "MambaOnThree" для помощи родным и близким погибших при крушении вертолета.

Напомним также, после трагедии журналисты раскопали старый пост в Твиттере за 2012 год. Один из пользователей сети написал, что Брайант погибнет в результате крушения вертолета. Сначала СМИ заявили о том, что сообщение было пророческим, но в результате оказалось, что это была всего лишь шутка. Дело в том, что Коби Брайант очень часто летал на вертолете, поэтому его поклонники часто шутили над этим.

Добавим, что Коби Брайант был одним из самых титулованных спортсменов в истории США. Он также был двукратным олимпийским чемпионом.

Напомним, что всплыли новые детали авиакатастрофы с легендарным Коби Брайантом.

А Politeka писала, что в трагедии с Коби Брайантом нашли мистический след: стало известно о пророчестве, которое стало роковым.

Также Politeka сообщала, что безутешная Дженнифер Лопес обратилась к людям: "Потеряла мужа и ребенка в один день".