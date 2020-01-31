Экс-тренер звезды ММА Конора Макгрегора проведет в тюрьме ближайшие 5 лет

Как сообщает портал Спорт-Экспресс, ирландец Джонатан Дарган был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения. Приговор был вынесен через четыре года после смерти 56-летнего Патрика Маллалли.

В 2016 году Маллалли и его коллега Шейн Каннингем проходили мимо пьяного Даргана и его подруги, которые спорили. Они решили вмешаться в ситуацию, после чего первый получил несколько ударов от тренера клуба Straight Blast Gym (SBG), после чего сломалась челюсть и скула, а при падении он ударился головой. У него была выявлена черепно-мозговая травма и субдуральное кровотечение. На следующий день Маллалли умер.

Свидетель по делу, коим оказался проходящий мимо велосипедист, сказал присяжным, что, когда он остановился Дарган сказал ему идти заниматься своими делами и пригрозил убить или впечатать голову в землю.

Напомним, Дарган работал с такими известными бойцами, как Конор Макгрегор, Артем Лобов, Питер Куилли.

Напоминаем, что свой последний бой Макгрегор провел 18 января в Неваде на T-Mobile арене против Дональда Серроне.

«Ковбой» ничего не смог противопоставить ирландцу в октагоне. В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда.

Бой продлился 40 секунд. Макгрегор показал, что находится в отличной форме и его еще рано сбрасывать со счетов. Общий заработок ирландского бойца составил 78 миллионов долларов.

Как сообщает авторитетное издание Lad Bible, Макгрегор заработал почти по 2 миллионов долларов за каждую секунду боя с Дональдом Серроне. Официальный гонорар ирландца составил 3 миллиона долларов, а большую часть суммы он заработал от продажи просмотров боя и рекламе.

«Ковбой» ничего не смог противопоставить ирландцу в октагоне. В самом начале боя Конор налетел на соперника и не дал тому даже опомниться. Сначала Макгрегор плечом разбил нос Серроне и попал с ноги в челюсть, а затем уже добил Дональда.

Бой продлился 40 секунд. Макгрегор показал, что находится в отличной форме и его еще рано сбрасывать со счетов. Общий заработок ирландского бойца составил 78 миллионов долларов.

Как сообщает авторитетное издание Lad Bible, Макгрегор заработал почти по 2 миллионов долларов за каждую секунду боя с Дональдом Серроне. Официальный гонорар ирландца составил 3 миллиона долларов, а большую часть суммы он заработал от продажи просмотров боя и рекламе.

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