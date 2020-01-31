Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, рассказал о будущем своего подопечного после реванша с Уайлдером

Арум подтвердил, что в случае победы подопечного в реванше с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером хочет устроить для него бой за звание абсолютного чемпиона. По его словам, он желает свести Фьюри с победителем боя Энтони Джошуа - Кубрат Пулев.

Промоутер отметил, что в контракте Фьюри с Уайлдером есть вариант с третим боем. Впрочем, Арум согласен организовать еще один супербой, если Уайлдер, в случае поражения, откажется от третьего поединка. Стоит отметить, что в словах Арума есть один важный нюанс: он уверен, что Пулев победит Джошуа.

"В контракте Фьюри и Уайлдера говорится, что проигравший может потребовать третий бой. Но в таком случае он получит лишь 40% призовых, а победитель второго поединка - 60%. Но решение о реванше зависит только от проигравшего.

Если Уайлдер проиграет и решит двигаться в другом направлении, то Фьюри наверняка проведет бой с Пулевым, который нокаутирует Энтони Джошуа", - сказал Боб Арум порталу boxingnews24.

Свой следующий бой Джошуа проведет, скорее всего, с болгарином Кубратом Пулевым в конце весны. Уайлдер уже 22 февраля сразится в реванше с Тайсоном Фьюри.

Ранее мы писали, что чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBО в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и болгарский претендент Кубрат Пулев никак не могут согласовать дату поединка.

IBF дал Джошуа еще одну отстрочку на подписание контракта на этот бой. Организация уже давала боксерам одну отсрочку, в соответствии с которой они должны были подписать контракт до 31 января. Теперь стороны должны договориться о поединке до 14 февраля.

Как рассказал промоутер британца Эдди Хирн, WBO и IBF пока не могут найти компромисс в вопросе очередности проведения защит.

Как сообщала Politeka, украинец готов повторить подвиг Усика во Всемирной боксерской суперсерии: "Я мечтаю...".

Также мы писали, что неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым: "Сделаем это!".