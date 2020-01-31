Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Ефремов потерпел унизительное поражение от болгарина Николы Дипчикова
Поединок в среднем весе состоялся в России в рамках турнира Absolute Championship Akhmat 97 и завершился досрочно. Сначала Ефремов действовал первым номером и был активным, но на 33-й секунде боя он пропустил эффектную контратаку от Дипчикова. Болгарин своего уже не упустил и добил россиянина. Рефери пришлось остановить поединок.
33-летний Ефремов ранее побеждал в 19 поединках. Это поражение стало для него уже девятым.
Ранее мы писали, что самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде. Во время боксерского вечера в Миннеаполисе произошло забавное событие.
В одном из боксерских поединков в ринге сошлись американцы Колин Сангстер и Эндрю Кейс-Аллен. Колин проводил второй бой в профессиональной карьере, а для Эндрю – это был и вовсе дебют.
Кейс-Аллен подошел к бою в ужасной физической форме, и напоминал не боксера, а бойца сумо. Его вес составлял 186,8 кг. Энди Руис мог позавидовать такой массе. Бой продлился всего два раунда, за которые оба боксеры успели побывать на настиле ринга. Сначала в нокдауне побывал Сангстер, но сумел подняться. А уже во втором раунде, Колин под звук гонга отправил в нокаут Кейс-Аллена, и тот уже встать не смог. Рефери зафиксировал нокаут.
Также Politeka сообщала, что украинский боец Муай-тай Сергей Мавлютов добыл яркую победу на турнире в России. Украинский боец победил эстонского соперника Яна Беляева. Для победы нашему соотечественнику хватило одного удара.
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