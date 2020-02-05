Международное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете участия в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре
Об этом сообщил телеканал BeIN SPORTS.
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Как утверждают в РИА Новости, Российское антидопинговое агентство не получало от WADA никаких документов касательно запрета на участие в чемпионате мира по футболу 2022 года.
"Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано", - сообщил глава РУСАДА Юрий Ганус.
А вот президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что подобные уведомления может высылать только ФИФА, а организация их не отправляла.
Ранее председатель комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор сообщил, что если сборная России по футболу попадет на ЧМ-2022 в Катаре, то она будет выступать без своих флага и гимна. Он отметил, что каждая федерация должна будет сама работать над механизмом по имплементации решения.
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года распространяется на все мировые чемпионаты, включая Олимпиады и Паралимпиады.
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