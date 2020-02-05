Международное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете участия в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре

Об этом сообщил телеканал BeIN SPORTS.

مراسل beIN SPORTS: الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تبلغ روسيا منعها من المشاركة في كأس العالم قطر 2022 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 4, 2020

Как утверждают в РИА Новости, Российское антидопинговое агентство не получало от WADA никаких документов касательно запрета на участие в чемпионате мира по футболу 2022 года.

"Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано", - сообщил глава РУСАДА Юрий Ганус.

А вот президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что подобные уведомления может высылать только ФИФА, а организация их не отправляла.

Ранее председатель комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор сообщил, что если сборная России по футболу попадет на ЧМ-2022 в Катаре, то она будет выступать без своих флага и гимна. Он отметил, что каждая федерация должна будет сама работать над механизмом по имплементации решения.

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года распространяется на все мировые чемпионаты, включая Олимпиады и Паралимпиады.

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