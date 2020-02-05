Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к поединку с британским бойцом Дереком Чисорой

При этом Усик не отказывает себе в развлечениях. В этот раз украинец станцевал прямо во время тренировки.

Пользователей сети восхитило данное видео, и они всячески начали подбадривать и восхищаться украинцем.

"Ого Саня набирает вес, заметно 👍", "Сильно )))", " Вроде поднабрал мышц💪", " Красава ,Саньок, так тримати👌", "Король дискотеки)", "Правильно и тренировки на ноги и танцем учится 👍👍💪💪 Быстрей шустрей ))".

Ранее мы писали, что глава промоутерской компании Эдди Хирн заявил, что команды Александра Усика и Дерека Чисоры сейчас ждут официального объявления боя, которое может состоятся совсем скоро.

Промоутер также сделал прогноз на предстоящий поединок.

«Мы знаем, что Усик – гений, но он поднялся к большим парням. Чисора сейчас находится в отличной форме. В предпоследнем бою Дерек «срубил» Артура Шпильку. Он устроит Усику бомбардировку. Александр может перебоксировать Чисору, его ноги слишком хороши для Дерека. Впрочем, Чисора способен прижаться к нему, набросать размашистых ударов по голове и поработать на ближней дистанции. Мы скрестили пальцы в надежде, что скоро состоится анонс боя Усик - Чисора», - заявил Хирн, цитирует SkySports.