Украинский боксер Александр Гвоздик в октябре проиграл Артуру Бетербиеву и остался без титула WBC

Но боксер не опускает руки и уже летом планирует вернуться на ринг, сообщает Politeka.

Тренер спортсмена Тедди Атлас рассказал, что бой предварительно запланирован на июнь, однако ни соперника, ни место и дату проведения поединка не назвал.

В феврале Атлас намерен провести с Гвоздиком небольшой тренировочный лагерь в Нью-Йорке, чтобы боксер оставался в тонусе.

Напомним, осенью чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик провел титульный поединок за второй пояс в своей профессиональной карьере.

Соперником украинского боксера выступил обладатель титула IBF россиянин Артур Бетербиев.

Объединительный бой Гвоздик – Бетербиев, на кону которого стояли два чемпионских пояса WBC и IBF, состоялся в ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии, США на арене Liacouras Center

В захватывающем равном поединке, в котором соперники поочередно перехватывали инициативу, досрочную победу одержал Артур Бетербиев. В десятом раунде Александр Гвоздик трижды оказался в нокдауне, после чего рефери остановил бой, присудив российскому боксеру победу техническим нокаутом.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

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