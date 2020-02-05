Украинский боксер Александр Гвоздик в октябре проиграл Артуру Бетербиеву и остался без титула WBC
Но боксер не опускает руки и уже летом планирует вернуться на ринг, сообщает Politeka.
Тренер спортсмена Тедди Атлас рассказал, что бой предварительно запланирован на июнь, однако ни соперника, ни место и дату проведения поединка не назвал.
В феврале Атлас намерен провести с Гвоздиком небольшой тренировочный лагерь в Нью-Йорке, чтобы боксер оставался в тонусе.
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Напомним, осенью чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик провел титульный поединок за второй пояс в своей профессиональной карьере.
Соперником украинского боксера выступил обладатель титула IBF россиянин Артур Бетербиев.
Объединительный бой Гвоздик – Бетербиев, на кону которого стояли два чемпионских пояса WBC и IBF, состоялся в ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии, США на арене Liacouras Center
В захватывающем равном поединке, в котором соперники поочередно перехватывали инициативу, досрочную победу одержал Артур Бетербиев. В десятом раунде Александр Гвоздик трижды оказался в нокдауне, после чего рефери остановил бой, присудив российскому боксеру победу техническим нокаутом.
Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.
А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.
Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.