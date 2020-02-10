Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Алекандр Усик травмировался накануне боя против британца Дерека Чисоры

Об этом сообщил со-промоутер украинца Эдди Хирн.

По его словам, Усик травмировал левый локоть.

"Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью", - рассказал Хирн.

Бой Усик - Чисора был запланирован предварительно на март, а потом перенесен на апрель.

Ранее мы писали, что глава промоутерской компании Эдди Хирн заявил, что команды Александра Усика и Дерека Чисоры сейчас ждут официального объявления боя, которое может состоятся совсем скоро.

Промоутер также сделал прогноз на предстоящий поединок.

«Мы знаем, что Усик – гений, но он поднялся к большим парням. Чисора сейчас находится в отличной форме. В предпоследнем бою Дерек «срубил» Артура Шпильку. Он устроит Усику бомбардировку. Александр может перебоксировать Чисору, его ноги слишком хороши для Дерека. Впрочем, Чисора способен прижаться к нему, набросать размашистых ударов по голове и поработать на ближней дистанции. Мы скрестили пальцы в надежде, что скоро состоится анонс боя Усик - Чисора», - заявил Хирн.