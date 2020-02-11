Девушка не подозревала, кого встретит на улице

Украинский боксер Александр Усик и двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк вечером гуляли по Киеву

На улице Крещатик спортсмены встретили свою фанатку, которая была вне себя от радости, увидев своих кумиров.

Усик и Беленюк шокировали людей прямо в центре Киева 😳 Молодая болельщица была вне себя от радости, увидев спортсменов 👏 #украинскийбокс #усик #беленюк #лакипанчнет #ukrainianboxing #usyk #beleniuk #luckypunchnet Gepostet von Luckypunch.net am Montag, 10. Februar 2020

Ранее мы писали, что экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Алекандр Усик травмировался накануне боя против британца Дерека Чисоры.

Об этом сообщил со-промоутер украинца Эдди Хирн.

По его словам, Усик травмировал левый локоть.

"Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью", - рассказал Хирн.

Бой Усик - Чисора был запланирован предварительно на март, а потом перенесен на апрель.