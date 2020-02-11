Украинский боксер Александр Усик и двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк вечером гуляли по Киеву
На улице Крещатик спортсмены встретили свою фанатку, которая была вне себя от радости, увидев своих кумиров.
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Ранее мы писали, что экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Алекандр Усик травмировался накануне боя против британца Дерека Чисоры.
Об этом сообщил со-промоутер украинца Эдди Хирн.
По его словам, Усик травмировал левый локоть.
"Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью", - рассказал Хирн.
Бой Усик - Чисора был запланирован предварительно на март, а потом перенесен на апрель.
Как сообщала Politeka, украинец готов повторить подвиг Усика во Всемирной боксерской суперсерии: "Я мечтаю...".
Ранее Politeka сообщала, что Усик на камеру гневно "втоптал" критиков: "Давайте договоримся ...".