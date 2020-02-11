Бывший чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик решил измерить свою силу удара

В Лондоне украинец зашел в развлекательный центр, где нашел грушу-силомер, сообщает Politeka.

Гвоздик зарядил мощный боковой, побив рекорд автомата.

К слову, украинский боксер Александр Гвоздик в октябре проиграл Артуру Бетербиеву и остался без титула WBC.

Но боксер не опускает руки и уже летом планирует вернуться на ринг.

Тренер спортсмена Тедди Атлас рассказал, что бой предварительно запланирован на июнь, однако ни соперника, ни место и дату проведения поединка не назвал.

В феврале Атлас намерен провести с Гвоздиком небольшой тренировочный лагерь в Нью-Йорке, чтобы боксер оставался в тонусе.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.