Бывший чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик решил измерить свою силу удара

В Лондоне украинец зашел в развлекательный центр, где нашел грушу-силомер,  сообщает Politeka.

Гвоздик зарядил мощный боковой, побив рекорд автомата. 

Гвоздик побывал в Лондоне, где продемонстрировал силу своего удара 👊 Недаром прозвище украинца «Гвоздь» 😎 #украинскийбокс #гвоздик #лакипанчнет #ukrainianboxing #gvozdyk #luckypunchnet

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Gepostet von Luckypunch.net am Sonntag, 9. Februar 2020

К слову, украинский боксер Александр Гвоздик в октябре проиграл Артуру Бетербиеву и остался без титула WBC.

Но боксер не опускает руки и уже летом планирует вернуться на ринг.

Тренер спортсмена Тедди Атлас рассказал, что бой предварительно запланирован на июнь, однако ни соперника, ни место и дату проведения поединка не назвал.

гвоздик

В феврале Атлас намерен провести с Гвоздиком небольшой тренировочный лагерь в Нью-Йорке, чтобы боксер оставался в тонусе.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.