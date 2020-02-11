Промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал состояние здоровья украинского боксера
Красюк обьяснил, что никакой новой травмы у Александра перед боем с Дереком Чисорой нет. Позже информацию подтвердил сам боксер в своем Instagram.
«Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать».
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Ранее мы писали, что глава промоутерской компании Эдди Хирн заявил, что команды Александра Усика и Дерека Чисоры сейчас ждут официального объявления боя, которое может состоятся совсем скоро.
Промоутер также сделал прогноз на предстоящий поединок.
«Мы знаем, что Усик – гений, но он поднялся к большим парням. Чисора сейчас находится в отличной форме. В предпоследнем бою Дерек «срубил» Артура Шпильку. Он устроит Усику бомбардировку. Александр может перебоксировать Чисору, его ноги слишком хороши для Дерека. Впрочем, Чисора способен прижаться к нему, набросать размашистых ударов по голове и поработать на ближней дистанции. Мы скрестили пальцы в надежде, что скоро состоится анонс боя Усик - Чисора», - заявил Хирн, цитирует SkySports.