Промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал состояние здоровья украинского боксера

Красюк обьяснил, что никакой новой травмы у Александра перед боем с Дереком Чисорой нет. Позже информацию подтвердил сам боксер в своем Instagram.

«Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать».

Ранее мы писали, что глава промоутерской компании Эдди Хирн заявил, что команды Александра Усика и Дерека Чисоры сейчас ждут официального объявления боя, которое может состоятся совсем скоро.

Промоутер также сделал прогноз на предстоящий поединок.

«Мы знаем, что Усик – гений, но он поднялся к большим парням. Чисора сейчас находится в отличной форме. В предпоследнем бою Дерек «срубил» Артура Шпильку. Он устроит Усику бомбардировку. Александр может перебоксировать Чисору, его ноги слишком хороши для Дерека. Впрочем, Чисора способен прижаться к нему, набросать размашистых ударов по голове и поработать на ближней дистанции. Мы скрестили пальцы в надежде, что скоро состоится анонс боя Усик - Чисора», - заявил Хирн, цитирует SkySports.