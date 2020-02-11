Дагестанский спортсмен Гаджимурад Магомедов сломал шею во время исполнения одного из приемов на Открытом кубке мира по грэпплингу

На Telegram-канале РУ_ЧП появилось видео жуткого момента с травмой Магомедова. Сообщается, что, кроме ушиба мозга и закрытой черепно-мозговой травмы, борцу диагностировали перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга.

В результате полученных травм руки и ноги спортсмена парализовало.

К слову, грэпплинг – вид спортивных единоборств, который вмещает в себя технику всех борцовских дисциплин и характеризуется минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

Ранее мы писали, что промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал состояние здоровья украинского боксера.

Красюк обьяснил, что никакой новой травмы у Александра перед боем с Дереком Чисорой нет. Позже информацию подтвердил сам боксер в своем Instagram.

«Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать».