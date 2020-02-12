Американского боксера Майка Тайсона считали самым сильным бойцом до тех пор, пока он не вышел в ринг с Джеймсом Дугласом
11 февраля 1990 года состоялся поединок.
Тогда Дуглас эффектно отбивал все атаки, в то время как Тайсон постепенно начал терять контроль над собой.
Переломный момент боя наступил в конце 8-го раунда, когда Дуглас пропустил правый апперкот и оказался в нокдауне.
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Обессиленный Тайсон не выдержал напора претендента и вскоре стал соавтором одного из самых культовых нокаутов в истории бокса. Дуглас в 10-м раунде серией размашистых ударов сбил Тайсона с ног и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF.
К слову, ранее мы писали, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон откровенно признался о своем криминальном прошлом.
Как сообщил легендарный боксер, в молодости он был членом банды и ему приходилось стрелять в людей.
По словам Майка Тайсона, от криминальной жизни его спасло то, что он начал заниматься боксом.
«Молодежь не верит, что в жизни есть надежда. Если бы они верили, что есть надежда на лучшую жизнь, они бы не вели себя таким образом. Единственная причина, по которой я себя вел так же — я не верил, что есть надежда на лучшую жизнь, а потом начал заниматься боксом и увидел надежду.
До этого я думал, что буду убивать людей, что жизни людей ничего не значат и все такое. Я был таким же, как эта молодежь. Раньше я был членом банды, у меня было оружие, я стрелял в людей, стреляли в меня. Я больше не хочу так жить.
Напомним, что Тайсон встретился с сенсационным чемпионом в очень странном месте.
Как сообщала Politeka, Тайсон застал жену в постели с голливудской звездой.
Также Politeka писала о том, Майк Тайсон стал настоящим украинцем.