Энтони Джошуа и Кубрат Пулев встретятся на одном из футбольных стадионов в Лондоне

Их поединок станет обязательной защитой для британского чемпиона мира в супертяжелом весе.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что британец на этот раз настоял на том, чтобы боксировать перед родной аудиторией. Поединок Джошуа — Пулев должен состояться на стадионе Тоттенхэм Хотспурс или Эмирейтс.

Бой должен состояться 6 или 13 июня. Команды боксеров, по требованию IBF, должны договориться об окончательной дате до 14 февраля.

К слову, менеджер украинского супертяжа Александра Усика Эгис Климас рассказал с кем проведет свой следующий бой украинец.

«Мы не будем ждать до лета Энтони Джошуа и проведем свой поединок весной. Если WBO сделает пояс вакантным, то Усик, как обязательный претендент, разыграет его в поединке против Джозефа Паркера, который занимает второе место по версии организации. Если же Джошуа договориться с WBO о продлении защиты, то Усик встретится с Дереком Чисорой», - заявил Климас.

Свой следующий бой Энтони Джошуа, скорее всего, проведет против болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщала Politeka, украинец готов повторить подвиг Усика во Всемирной боксерской суперсерии: "Я мечтаю...".

Также мы писали, что неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым: "Сделаем это!".

Ранее Politeka сообщала, что Усик на камеру гневно "втоптал" критиков: "Давайте договоримся ...".