Энтони Джошуа и Кубрат Пулев встретятся на одном из футбольных стадионов в Лондоне
Их поединок станет обязательной защитой для британского чемпиона мира в супертяжелом весе.
Промоутер Эдди Хирн заявил, что британец на этот раз настоял на том, чтобы боксировать перед родной аудиторией. Поединок Джошуа — Пулев должен состояться на стадионе Тоттенхэм Хотспурс или Эмирейтс.
Бой должен состояться 6 или 13 июня. Команды боксеров, по требованию IBF, должны договориться об окончательной дате до 14 февраля.
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К слову, менеджер украинского супертяжа Александра Усика Эгис Климас рассказал с кем проведет свой следующий бой украинец.
«Мы не будем ждать до лета Энтони Джошуа и проведем свой поединок весной. Если WBO сделает пояс вакантным, то Усик, как обязательный претендент, разыграет его в поединке против Джозефа Паркера, который занимает второе место по версии организации. Если же Джошуа договориться с WBO о продлении защиты, то Усик встретится с Дереком Чисорой», - заявил Климас.
Свой следующий бой Энтони Джошуа, скорее всего, проведет против болгарина Кубрата Пулева.
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