Украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной Рады Жан Беленюк прокомментировал скандал с Василием Ломаченко
Беленюк заявил, что Ломаченко не стоит впутываться в такие вещи.
"По правде говоря, я не понял, что это было. Мне необходимо поговорить с ним, дабы он пояснил, что хотел показать, я не хочу об этом говорить, ведь я с ним не говорил.
Если тебе хочется рассказать тот же стих, то его можно выучить и сделать без видео. Понятно, у меня есть некоторые мысли, но не поговорив с ним, я их высказывать не буду", - заявил Беленюк.
Кроме того, он отметил, что у Ломаченко должны быть люди, которые будут контролировать соцсети.
"Я считаю, что Вася - уникальный человек, боксер и любимец абсолютно всех украинцев. До последнего времени был точно. Он, как и Усик, из тех, кто в день своих выступлений объединяют всю Украину от запада и до востока. Считаю, что им не стоит впутываться в такие вещи. Просто несите славу Украине, показывайте хорошие результаты, а все остальное нужно переместить на второй план. Попытки кому-то что-то донести заденет ту или иную сторону. Просто будьте всеобщими любимцами.
У Васи, как и у Саши Усика, должны работать люди, контролирующие стратегию развития Instagram. Они должны контролировать такие вещи", - сказал Беленюк.
В ролике голос за кадром читает стихотворение о православной вере, а в самом видео показаны кадры с участием российских вооруженных сил.
В комментариях поклонники вылили на спортсмена много неприятных слов:
"Зачем такое видео выкладывать в профиль, не надо совмещать военных и духовность. Духовность нас этому не учит, я Вас уважаю Василий, но не стоит", "Российская пропаганда вежливых людей и жирных попов...надеюсь это случайно попало на вашу страницу...люди в этой форме убивают украинцев под одобрение церкви..", " Вася, это что за зашквар? Вежливые люди? Российский спецназ? Может объяснишь ход мысли??".
Напомним, ранее Ломаченко указал сопернику на все его ошибки.
Politeka сообщала, что Ломаченко похвастался новым автомобилем.
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