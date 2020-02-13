Украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной Рады Жан Беленюк прокомментировал скандал с Василием Ломаченко

Беленюк заявил, что Ломаченко не стоит впутываться в такие вещи.

"По правде говоря, я не понял, что это было. Мне необходимо поговорить с ним, дабы он пояснил, что хотел показать, я не хочу об этом говорить, ведь я с ним не говорил.

Если тебе хочется рассказать тот же стих, то его можно выучить и сделать без видео. Понятно, у меня есть некоторые мысли, но не поговорив с ним, я их высказывать не буду", - заявил Беленюк.

Кроме того, он отметил, что у Ломаченко должны быть люди, которые будут контролировать соцсети.

"Я считаю, что Вася - уникальный человек, боксер и любимец абсолютно всех украинцев. До последнего времени был точно. Он, как и Усик, из тех, кто в день своих выступлений объединяют всю Украину от запада и до востока. Считаю, что им не стоит впутываться в такие вещи. Просто несите славу Украине, показывайте хорошие результаты, а все остальное нужно переместить на второй план. Попытки кому-то что-то донести заденет ту или иную сторону. Просто будьте всеобщими любимцами.

У Васи, как и у Саши Усика, должны работать люди, контролирующие стратегию развития Instagram. Они должны контролировать такие вещи", - сказал Беленюк.