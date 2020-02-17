Бывший чемпион мира Александр Гвоздик решил напомнить о себе и заявил, что готов к возвращению

"Полностью перезаряжен, готов покорять новые высоты", - пишет украинец на своей странице в Instagram.

Поклонники всячески поддерживают боксера в комментариях и ждут его возвращения: " Чемпион, ждём твоего возращения 💪🏼", " Удачи чемп!!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍👍👍💪💪👊👊Харьков топит!!!!", " Саня ждём!!!👍всех благ тебе дорогой 👊", " Реваншнуться не хочешь? Это был бы хороший возврат или уход. Удачи чемп!".

Кроме того, фанаты интересуются, что почему украинец проиграл в предыдущем поединке: "хотелось бы узнать что же с Битером случилось? сломал тебя морально горец? как востановился после этого? как с дипресухой борешс? может вьюшку какую замути. мы за тебя полюбому", "Круто. А будет ли интервью по поводу прошедшего поединка с Бетербиевым? Хотелось бы разбор того боя услышать в конце то концов".

Недавно мы писали, что тренер украинского боксера Александр Гвоздик в октябре проиграл Артуру Бетербиеву и остался без титула WBC.

Но боксер не опускает руки и уже летом планирует вернуться на ринг.

Тренер спортсмена Тедди Атлас рассказал, что бой предварительно запланирован на июнь, однако ни соперника, ни место и дату проведения поединка не назвал.

В феврале Атлас намерен провести с Гвоздиком небольшой тренировочный лагерь в Нью-Йорке, чтобы боксер оставался в тонусе.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.