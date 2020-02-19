Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что хочет видеть британца Энтони Джошуа в статусе абсолютного чемпиона в хэвивейте

"Я хочу, чтобы единственным чемпионом в супертяжелом весе стал Джошуа. Он – превосходный атлет, олимпийский чемпион, замечательный боксер и лицо нашего вида спорта. Я считаю, что у него есть все необходимое. Безусловно, никто не идеален. У каждого есть плюсы и минусы, но я думаю, что у Джошуа есть потенциал стать единственным чемпионом. Я вправду этого желаю", – сказал Кличко в интервью Sky Sports.

Недавно мы писали, что экс-чемпион мира Владимир Кличко вновь высказал видение своего возможного возвращения на ринг.

"Я не вернусь на ринг как конкурентоспособный боксер, который будет иметь свой тренировочный лагерь и драться с несколькими соперниками. Мне не хочется этого делать, я сейчас живу другой жизнью и не имею на это времени. Хотя я тренируюсь каждый день, а также участвую в спаррингах. Я чувствую, что во мне все еще что-то есть. Но, в конце концов, я лгу себе каждое утро, что вновь могу вернуться на ринг. Это помогает мне оставаться в форме. Поэтому я веду здоровый образ жизни, не принимаю наркотики, правильно питаюсь и сплю ночью вместо того, чтобы ходить на вечеринки", - цитирует Кличко-младшего Morgenpost.de.

Сейчас он поддерживает себя в форме и держит в голове рекорд легендарного американского боксера Джорджа Формана, который стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории.

"Если бы я вернулся, это бы имело особенную цель. Например, побить рекорд Джорджа Формана, который стал старейшим чемпионом в супертяжелом весе в истории в 45 лет. Это действительно вызов, который мотивирует меня. Через два года мне исполнится 45, и я смогу нацелиться на его рекорд. Понятия не имею, что я тогда сделаю", - отметил легенда украинского спорта.

Напомним, Усик уничтожил Кличко в спарринге.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал главную причину, из-за которой он вернется на профиринг.

Также Politeka писала, про экс-невеста Кличко резко сменила имидж и ошарашила новой внешностью.