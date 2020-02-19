Боксер Энтони Джошуа уже нацеливается на поединок с украинцем Александром Усиком
«Я готовлюсь к бою в июне, настроен на это. Соперником будет Пулев. Тем времени Усик будет драться с Чисорой. Пока что все идет по такому плану».
Британец уверен, что к нужно хорошо готовиться к бою, даже если он только в планах.
«Но далее я знаю, что в любом случае будет мой бой с Усиком, и я к этому готовлюсь. Разумно уже начинать готовиться, изучать. Я хочу драться 2-3 раза в год, и это дает мне возможность хорошо планировать подготовку к любому сопернику», - считает Джошуа.
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Ранее мы писали, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа высказался о поединке Усик-Чисора.
Британец считает, что Чисора может доставить много проблем украинцу.
«Недавно я спарринговал с Дереком, и был на его последних поединках. Тот Чисора, которого я видел может задать Усику проблем. Во время спарринга с ним, я понял, что парень достаточно силен. Я отдаю должное Диллиану Уайту, который смог его контролировать 12 раундов. Чтобы контролировать ход боя с Чисорой нужно много двигаться. Усик из тяжелого веса и у него хорошие ноги и скорость. Если Чисора не почувствует угрозы от Усика, то Александр столкнется с проблемами. Усик один из лучших боксеров нашего поколения, которых видел мир. В бою с Чисорой – шансы 50 на 50. Вот почему этот бой покажет телеканал Sky. Люди хотят увидеть зрелище», - заявил Джошуа телеканалу Sky Sports.