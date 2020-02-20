Украинский боксер Александр Усик отправился на родину в Симферополь

Украинец пересек границу оккупированного острова на автомобиле.

В своем Instagram Усик он разместил короткое видео, где он ездит по улицам города. В подписи к видео он заявил "Симферополь. Украина".

К слову, свой пока последний бой Усик провел в трусах с надписью "Симферополь" и "Украина".

Кроме того, мы писали, что украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к поединку против 36-летнего британского бойца Дерека Чисоры.

Поединок Усик — Чисора состоится не позже 23-го мая.

В комментариях поклонники поддерживают украинца и желают победы.

Кроме того, мы писали, что украинский супертяжеловес Александр Усик часто публикует фото со своих тренировок.

Недавно мы писали, что букмекеры изменили котировки на результат потенциального боя Александра Усика против Энтони Джошуа.

Поставить на победу Энтони теперь можно с коэффициентом 1,50 (было 1,20). Триумф же Усика оценивается показателем 2,50 (было – 4,55). Коэффициент на ничью также резко упал и достигает уровня 21,00 (было 25,00).

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.