Пять лет назад украинец проиграл ему все свои чемпионские пояса

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, что думает о Тайсоне Фьюри

"Как боксер, я бы сказал, что Фьюри действительно неуклюж – из-за его габаритов и того, как он перемещается по рингу. Но он, будучи таким большим, достаточно мобилен", – приводит слова Владимира Кличко о "Цыганском короле" BoxingScene.

К слову, ближайшим соперником Фьюри станет американец Деонтей Уайлдер. Реванш состоится в Лас-Вегасе 23 февраля рано утром по киевскому времени.

Недавно мы писали, что экс-чемпион мира Владимир Кличко вновь высказал видение своего возможного возвращения на ринг.

"Я не вернусь на ринг как конкурентоспособный боксер, который будет иметь свой тренировочный лагерь и драться с несколькими соперниками. Мне не хочется этого делать, я сейчас живу другой жизнью и не имею на это времени. Хотя я тренируюсь каждый день, а также участвую в спаррингах. Я чувствую, что во мне все еще что-то есть. Но, в конце концов, я лгу себе каждое утро, что вновь могу вернуться на ринг. Это помогает мне оставаться в форме. Поэтому я веду здоровый образ жизни, не принимаю наркотики, правильно питаюсь и сплю ночью вместо того, чтобы ходить на вечеринки", - цитирует Кличко-младшего Morgenpost.de.

Сейчас он поддерживает себя в форме и держит в голове рекорд легендарного американского боксера Джорджа Формана, который стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории.

Напомним, Усик уничтожил Кличко в спарринге.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал главную причину, из-за которой он вернется на профиринг.

Также Politeka писала, про экс-невеста Кличко резко сменила имидж и ошарашила новой внешностью.