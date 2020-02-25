Братья Кличко в рейтинге выше действующих чемпионов мира

Известный сайт Ranker проводит голосование за лучшего супертяжеловеса в истории бокса, и украинские братья Кличко попадают в топ-20 рейтинга.

Лидирует в списке Мохаммед Али, после него идут Рокки Марчиано и Джо Луис.

Украинец Владимир Кличко находится в рейтинге на 15-м месте, четырьмя позициями ниже от него брат — Виталий.

Интересно, что тройка действующих лидеров дивизиона идут один за другим, начиная с 31-го места.

1. Мухаммед Али

2. Рокки Марчиано

3. Джо Луис

4. Джек Демпси

5. Джордж Форман

6. Майк Тайсон

7. Джо Фрейзер

8. Ларри Холмс

9. Леннокс Льюис

10. Джин Танни

11. Джон Салливан

12. Эвандер Холифилд

13. Джек Джонсон

14. Сонни Листон

15. Владимир Кличко

16. Макс Шмелинг

17. Джерси Джо Уолкотт

18. Макс Бэр

19. Виталий Кличко

20. Эззард Чарльз

… 31. Тайсон Ф’юре

32. Деонтей Уайлдер

33. Энтони Джошуа

Ранее мы писали, что известный промоутер Боб Арум назвал боксеров, которые, по его мнению, должны называться лучшими боксерами мира в независимости от весовой категории.

В своем выборе Арум не удивил, отведя большое количество мест боксерам, которые находятся в его промоутерской организации Top Rank.

«Ломаченко, Спенс, Инуэ и Кроуфорд должны быть в этом списке. В перспективе, там также может быть, победитель боя Рамирес - Джош Тейлор. Канело, безусловно, заслуживает находиться рядом с этими боксерами. Он великолепный боец и у него потрясающий рекорд против топовых боксеров. Поэтому, если мы рассуждаем о лучших в "pound-for-pound", то Сауль обязан здесь быть. К нему нету вопросов».

Аналогичный рейтинг от ESPN возглавляет Василий Ломаченко. В рейтинге журнала The Ring первое место занимает Сауль Альварес.

Напомним, Усик уничтожил Кличко в спарринге.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал главную причину, из-за которой он вернется на профиринг.

Также Politeka писала, про экс-невеста Кличко резко сменила имидж и ошарашила новой внешностью.