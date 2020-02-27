Украинский боксер Александр Гвоздик начал подготовку к следующему бою

В своем предыдущем поединке за титулы чемпиона мира WBC и IBF украинский боксер проиграл россиянину Артуру Бетербиеву, сообщает Politeka.

Недавно украинец опубликовал фото с тренировки на странице в Инстаграм.

Поклонники боксера разразились словами поддержки в комментариях. Многие также интересуются, кто станет следующим соперником Гвоздика:

" Если будет реванш с Бетирбиевым, то Саня его 100% набубнует!!! Саня чемпион!!! 🇺🇦🥊👍", " Удачи чемпион! ❤️", " Только вперёд🌟🔥верим!топим!", " Саня вперед! 👊", "А к кому подготовка то...? Кто в соперниках?", " Александр крепости Духа Тебе ! Ты тигриный Лев", - пишут фолловеры боксера.

Кроме того, мы писали, что украинский боксер Александр Гвоздик после проигрыша не опускает руки и уже летом планирует вернуться на ринг.

Тренер спортсмена Тедди Атлас рассказал, что бой предварительно запланирован на июнь, однако ни соперника, ни место и дату проведения поединка не назвал.

Атлас намерен провести с Гвоздиком небольшой тренировочный лагерь в Нью-Йорке, чтобы боксер оставался в тонусе.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.