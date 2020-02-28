Промоутер Энтони Джошуа, заявил, что договорился с Кубратом Пулевым о поединке в рамках защиты титула IBF

Эдди Хирн сообщил, что бой супертяжелого веса пройдет 20-го июня в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».

38-летний Пулев находится на серии из 8 побед подряд. Последнее поражение болгарину нанес украинец Владимир Кличко.

Возможно, что после этого боя Джошуа подерется с Александром Усиком. Бой украинца с Дереком Чисорой намечен на 23-е мая.

К слову, менеджер украинского супертяжа Александра Усика Эгис Климас рассказал с кем проведет свой следующий бой украинец.

«Мы не будем ждать до лета Энтони Джошуа и проведем свой поединок весной. Если WBO сделает пояс вакантным, то Усик, как обязательный претендент, разыграет его в поединке против Джозефа Паркера, который занимает второе место по версии организации. Если же Джошуа договориться с WBO о продлении защиты, то Усик встретится с Дереком Чисорой», - заявил Климас.

Свой следующий бой Энтони Джошуа, скорее всего, проведет против болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщала Politeka, украинец готов повторить подвиг Усика во Всемирной боксерской суперсерии: "Я мечтаю...".

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