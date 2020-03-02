Боксер разместил у себя на странице в соцсети красноречивое фото

Чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет свой следующий бой 20 июня

Соперником британца станет болгарский боксер Кубрат Пулев.

О конечной договоренности Джошуа сообщил в своем Instagram, опубликовав фото с чемпионскими поясами и подписав: "20 июня".

Ранее мы писали, что промоутер Эдди Хирн рассказал, каким видит ближайшее будущее своего подопечного Энтони Джошуа.

Сначала британцу предстоит защита пояса IBF с Кубратом Пулевым. После этого Джошуа должен встретиться с Тайсоном Фьюри, если тот победит Деонтея Уайлдера и в третьем поединке.

Ну а после этого одному из британцев придется провести еще одну защиту, но не от Александра Усика, претендующего на пояс WBO.

«Когда мы говорим о боксерах топ-5, то все хотят драться с Диллианом Уайтом. Он временный чемпион WBC. Не было понятно, когда он получит статус обязательного претендента. Но президент Совета Маурисио Сулейман все разъяснил и заявил, что это будет где-то в феврале 2021 года.

Получается, если все пойдет по плану, то Уайт подерется с победителем боя Джошуа – Фьюри».

Правда, помимо Усика эти планы также не нравятся Бобу Аруму, который хочет перенести третий бой Фьюри и Уайлдера с лета на осень на новый стадион в Лас-Вегасе.