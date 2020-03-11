Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон снялся в новом клипе Эминема

Об этом бывший боксер сообщил на своей странице в Твиттере.

"Я хорошо провел время, нокаутировав Эминема в его новом клипе. То, что вы с Доктором Дре все еще делаете великие дела, действительно вдохновляет", - написал 53-летний Тайсон.

К слову, американского боксера Майка Тайсона считали самым сильным бойцом до тех пор, пока он не вышел в ринг с Джеймсом Дугласом.

11 февраля 1990 года состоялся поединок.

Тогда Дуглас эффектно отбивал все атаки, в то время как Тайсон постепенно начал терять контроль над собой.

Переломный момент боя наступил в конце 8-го раунда, когда Дуглас пропустил правый апперкот и оказался в нокдауне.

Обессиленный Тайсон не выдержал напора претендента и вскоре стал соавтором одного из самых культовых нокаутов в истории бокса. Дуглас в 10-м раунде серией размашистых ударов сбил Тайсона с ног и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF.

Напомним, что Тайсон встретился с сенсационным чемпионом в очень странном месте.

Как сообщала Politeka, Тайсон застал жену в постели с голливудской звездой.

Также Politeka писала о том, Майк Тайсон стал настоящим украинцем.