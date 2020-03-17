УЕФА провел заседание в режиме видеоконференции с представителями всех европейских федераций, чтобы обсудить ключевые решения о дальнейшем европейского футбола

По итогам заседания стало известно, что УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года, сообщает футбольный союз Норвегии.

"УЕФА решил, что чемпионат Европы перенесен на 2021 год. Он будет проводиться с 11 июня по 11 июля следующего года", - говорится в сообщении.

В заседании, приняли участие представители 55 стран-членов УЕФА, Ассоциации европейских клубов и европейских лиг.

Ранее мы писали, что УЕФА приостановил розыгрыш Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным источника, официальное объявление о соответствующих мерах будет сделано в ближайшее время.

Ранее из-за увеличения числа заражённых людей в Испании и Италии решили проводить матчи без зрителей. При пустых трибунах также прошли сразу несколько матчей Лиги чемпионов, а в Лиге Европы был отменён ряд встреч.

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