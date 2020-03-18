В Украине много перспективных боксеров, которые куют победы как в аматорах так и в профессионалах

Издание xsport.ua составило рейтинг самых многообещающих молодых боксеров.

ВИКТОР ВЫХРИСТ. 27 ЛЕТ

Виктор Выхрист (1-0, 1 КО) смог в выиграть чемпионат Европы и Европейские игры, что сделало его одним из главных претендентов на титул олимпийского чемпиона 2020 года в Токио.

Перспективы: Сразится за титул чемпиона мира.

ВЛАДИСЛАВ СИРЕНКО. 25 ЛЕТ

Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) в основном боксирует ЮАР, где находится его промоутерская компания. При этом, украинец также выступал в США, Украине и Германии. До профессионального бокса Сиренко сражался в аматорах и полупрофессионалах за команду «Украинских атаманов», где у него были как хорошие бои, как и неудачные.

Перспективы: Сразится за титул чемпиона мира.

СЕРГЕЙ БОГАЧУК. 24 ГОДА

Богачук стал знаменитым благодаря полупрофессиональной карьере, а самый значимый его бой – это когда он перебил олимпийского чемпиона 2012 года Роньеля Иглесиаса Сотолонго. В своих следующих боях украинец также показывал очень яркие схватки, уничтожая соперников в рубке как Артуро Гатти.

Перспективы: Сразится за титул чемпиона мира.

Кроме того мы писали, что миллионные гонорары в боксе получают единицы, но популярные боксеры Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Александр Усик могут рассчитывать на кругленькую сумму.

Именитые спортсмены могут за один бой заработать себе, как минимум, на хорошую квартиру или машину. Мы решили узнать рекордные гонорары самых известных украинских боксеров: Александра Гвоздика, Василия Ломаченко и Александра Усика.

Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-1, 14 КО), уступивший свой титул в бою против чемпиона IBF Артура Бетербиева (15-0, 15 КО), получил рекордный гонорар за поединок против россиянина.

Боксеры получили по 1,5 миллиона долларов за свой объединительный бой. Предыдущим крупнейшим гонораром для Гвоздика стала сумма в миллион долларов, которую он получил за бой против Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО).

Василий Ломаченко

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) получит рекордный гонорар в карьере за бой против обязательного претендента на пояс WBC в легком весе Девина Хейни (23-0, 15 КО).

Команда украинца за поединок в Лондоне получит рекордную сумму – 4 миллиона долларов. Сторона британца долго не соглашалась на подобные условия, но все же уступила.

Напомним, Усика предостерегли от необдуманного шага, бой под вопросом.

Как сообщала Politeka, поражение дорого обошлось Гвоздику, плачевные последствия.

Также Politeka писала, что соперника Ломаченко предостерегли от боя, указав серьезную причину