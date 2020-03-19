Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал, как относится к жизни и смерти

"Готов ли я к смерти? Да. Страха у меня нет. Жить куда тяжелее, чем помирать. Так мне кажется. Чтобы жить, тебе нужна храбрость. Без нее ты не справишься. Жизнь — это борьба, сложный путь. Даже те, у кого вроде бы есть все, — даже им бывает тяжело", — признался 53-летний Тайсон в интервью The Sportsman.

К слову, американского боксера Майка Тайсона считали самым сильным бойцом до тех пор, пока он не вышел в ринг с Джеймсом Дугласом.

11 февраля 1990 года состоялся поединок.

Тогда Дуглас эффектно отбивал все атаки, в то время как Тайсон постепенно начал терять контроль над собой.

Переломный момент боя наступил в конце 8-го раунда, когда Дуглас пропустил правый апперкот и оказался в нокдауне.

Обессиленный Тайсон не выдержал напора претендента и вскоре стал соавтором одного из самых культовых нокаутов в истории бокса.

Дуглас в 10-м раунде серией размашистых ударов сбил Тайсона с ног и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF.

Напомним, что Тайсон встретился с сенсационным чемпионом в очень странном месте.

Как сообщала Politeka, Тайсон застал жену в постели с голливудской звездой.

Также Politeka писала о том, Майк Тайсон стал настоящим украинцем.