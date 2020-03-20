Из-за пандемии коронавируса в мире, мы лишились практически всех спортивных соревнований этой весной

Издание xsport.ua напомнило знаменательные бои украинских боксеров, которые проходили в марте прошедших годов.

Второе поражение Владимира Кличко

Потрясением для широкой публики стало первое за пять лет с 1998 года поражение украинца в марте 2003 от южноамериканца Кори Сандерса (42-4, 31 КО).

В этом бою Кличко-младший потерял свой единственный на тот момент титул WBO.

Единственное поражение Ломаченко

Украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) потерпел единственное поражение также в марте 2014 года. Орландо Салидо (44-14, 31 КО) в том бою действительно смотрелся на равных с «Хай-теком», если бы не грязные выходки мексиканца, который несколько раз бил украинца ниже пояса, а также отправлял удары по спине вслед, выходящему из клинча, Василию.

Не все судьи тогда заметили нарушения и раздельным решением отдали победу более опытному на тот мемент Салидо.

Ранее мы писали, что в Украине много перспективных боксеров, которые куют победы как в аматорах, так и в профессионалах.

В сети появился рейтинг самых многообещающих молодых боксеров.

ВИКТОР ВЫХРИСТ. 27 ЛЕТ

Виктор Выхрист (1-0, 1 КО) смог в выиграть чемпионат Европы и Европейские игры, что сделало его одним из главных претендентов на титул олимпийского чемпиона 2020 года в Токио.

Перспективы: Сразится за титул чемпиона мира.

ВЛАДИСЛАВ СИРЕНКО. 25 ЛЕТ

Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) в основном боксирует ЮАР, где находится его промоутерская компания. При этом, украинец также выступал в США, Украине и Германии. До профессионального бокса Сиренко сражался в аматорах и полупрофессионалах за команду «Украинских атаманов», где у него были как хорошие бои, как и неудачные.

Перспективы: Сразится за титул чемпиона мира.

Напомним, Усика предостерегли от необдуманного шага, бой под вопросом.

Как сообщала Politeka, поражение дорого обошлось Гвоздику, плачевные последствия.

Также Politeka писала, что соперника Ломаченко предостерегли от боя, указав серьезную причину