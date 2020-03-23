Майк Тайсон показал, чем занимается во время карантина из-за эпидемии коронавируса

Боксер не выходил в ринг с 2005 года, но сумел доказать своим фанатам, что все еще находится в отличной форме.

В этот раз его спарринг-партнером был пес, который бы сам мог укусить «Железного Майка» за ухо.

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Что делает карантин. @miketyson побоксировал на кухне с собакой 😳 А как вы проводите время дома❓ #мировойбокс #тайсон #каратин #коронавирус #лакипанчнет #worldboxing #tyson #coronavirus #luckypunchnet

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Ранее мы писали, что экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон заявил, что смог бы победить Флойда Мейвезера-младшего.

По словам Тайсона, он без сомнений бы победил Флойда на улице, но в ринге Мейвезера ему не одолеть.

майк тайсон

"Уличный бой с Флойдом? Я думаю, что в таких условиях надрал бы ему задницу. В этом нет никаких сомнений. А вот если бы я оказался в ринге, то он бы праздновал победу.

У Мейвезера замечательная техника. Он действительно хорош в том, чем занимается", - рассказал Тайсон.

Напомним, что Тайсон встретился с сенсационным чемпионом в очень странном месте.

Как сообщала Politeka, Тайсон застал жену в постели с голливудской звездой.

Также Politeka писала о том, Майк Тайсон стал настоящим украинцем.