Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что во время эпидемии коронавируса важно не поддаваться панике

"У каждого свои методы борьбы с вирусами. В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?" – подписан пост в Инстаграм.

"Вася забыл увешаться связками чеснока и лука!", "Вася, ты выступил против корнавируса? 😂, "Типа с Правой или Левой 💪🔥" - пишут в комментариях подписчики украинца.

К слову, бой Ломаченко - Лопес не состоится 30 мая.

Поединок будет перенесен в связи с пандемией коронавируса.

Об этом Лопес сказал сайту BoxingScene.com.

"Бой уже не состоится 30 мая. Это будет абсолютно другая дата. Top Rank отправил Ломаченко домой, в Украину. Обычно мы, боксеры, начинаем подготовку за два месяца до боя, и как раз сейчас мы должны начинать", - добавил боксер.

Кроме того, он отметил, что поединок могут перенести больше, чем на месяц: "Никто не знает, когда это закончится. Если в апреле, то бой, возможно, перенесут на июнь. Возможно, придется ждать два или два с половиной месяца. Верю, что бой состоится. Вопрос лишь в том, когда именно".

Как сообщала Politeka, Гарсия назвал фаворита боя Ломаченко - Лопес: "Выигрывает по очкам".

Также Politeka писала, что Лопес высказался о бое с Ломаченко: "Хочу победить нокаутом".

Напомним, ранее на Ломаченко набросились с угрозами: "Сильно побьют люди из Украины".