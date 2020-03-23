Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что во время эпидемии коронавируса важно не поддаваться панике
"У каждого свои методы борьбы с вирусами. В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?" – подписан пост в Инстаграм.
"Вася забыл увешаться связками чеснока и лука!", "Вася, ты выступил против корнавируса? 😂, "Типа с Правой или Левой 💪🔥" - пишут в комментариях подписчики украинца.
К слову, бой Ломаченко - Лопес не состоится 30 мая.
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Поединок будет перенесен в связи с пандемией коронавируса.
Об этом Лопес сказал сайту BoxingScene.com.
"Бой уже не состоится 30 мая. Это будет абсолютно другая дата. Top Rank отправил Ломаченко домой, в Украину. Обычно мы, боксеры, начинаем подготовку за два месяца до боя, и как раз сейчас мы должны начинать", - добавил боксер.
Кроме того, он отметил, что поединок могут перенести больше, чем на месяц: "Никто не знает, когда это закончится. Если в апреле, то бой, возможно, перенесут на июнь. Возможно, придется ждать два или два с половиной месяца. Верю, что бой состоится. Вопрос лишь в том, когда именно".
Как сообщала Politeka, Гарсия назвал фаворита боя Ломаченко - Лопес: "Выигрывает по очкам".
Также Politeka писала, что Лопес высказался о бое с Ломаченко: "Хочу победить нокаутом".
Напомним, ранее на Ломаченко набросились с угрозами: "Сильно побьют люди из Украины".