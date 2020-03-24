Гандбольный арбитр Михаэла Капсарева устроилась медсестрой, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса в мире

Во время паузы в гандбольном чемпионате, девушка решила пойти работать медсестрой в операционном отделении городской больницы Скопье, поскольку имеет образование медицинской сестры, сообщает 24rakomet.mk.

"Как медицинский работник я уважаю все меры по борьбе с коронавирусом, введенные в стране. Получаю много звонков от гандболистов и гандболисток - все боятся и обращаются за советом. В дополнение к известным рекомендациям правительства я советую всем есть здоровую пищу, чтобы ваш иммунитет не снизился", - рассказала Каспарева.

Ранее мы писали, что коронавирус распространяется в мире с огромной скоростью и естественно, что эпидемия повлияла на некоторые события в мире спорта.

Так, чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса. Отмечается, что на две недели приостановлены Примера и Сегунда.

Также «Ювентус» на своем официальном сайте сообщил о первом случае заболевания коронавирусом в клубе. Вирус обнаружен у защитника Даниэле Ругани.

Как сообщается, болезнь у игрока на данный момент протекает бессимптомно. «Ювентус» проводит все необходимые процедуры внутри команды, в том числе изоляцию всех, кто имел контакт с Ругани.

Футбольный клуб «Реал Мадрид» также объявил, что уходит на карантин из-за коронавируса.

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Также Politeka писала, Роналду, Месси и других отправляют на карантин, матчей и соревнований не будет.