Гандбольный арбитр Михаэла Капсарева устроилась медсестрой, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса в мире
Во время паузы в гандбольном чемпионате, девушка решила пойти работать медсестрой в операционном отделении городской больницы Скопье, поскольку имеет образование медицинской сестры, сообщает 24rakomet.mk.
"Как медицинский работник я уважаю все меры по борьбе с коронавирусом, введенные в стране. Получаю много звонков от гандболистов и гандболисток - все боятся и обращаются за советом. В дополнение к известным рекомендациям правительства я советую всем есть здоровую пищу, чтобы ваш иммунитет не снизился", - рассказала Каспарева.
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Ранее мы писали, что коронавирус распространяется в мире с огромной скоростью и естественно, что эпидемия повлияла на некоторые события в мире спорта.
Так, чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса. Отмечается, что на две недели приостановлены Примера и Сегунда.
Также «Ювентус» на своем официальном сайте сообщил о первом случае заболевания коронавирусом в клубе. Вирус обнаружен у защитника Даниэле Ругани.
Как сообщается, болезнь у игрока на данный момент протекает бессимптомно. «Ювентус» проводит все необходимые процедуры внутри команды, в том числе изоляцию всех, кто имел контакт с Ругани.
Футбольный клуб «Реал Мадрид» также объявил, что уходит на карантин из-за коронавируса.
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