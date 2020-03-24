Летняя Олимпиада в Токио переносится из-за пандемии коронавируса

Во вторник, 24 марта, об этом официально объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Планируется, что Олимпийские игры пройдут в 2021 году. Глава японского правительства обратился с предложением о переносе Игр к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, и тот согласился. Точная дата проведения Олимпиады пока не согласована, однако ожидается, что Игры состоятся не позднее следующего года.

«Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года», - сообщил Абэ.

Планировалась, что летние Олимпийские игры стартуют в Токио 24 июля и закончатся 9 августа, однако пандемия коронавируса нарушила эти планы. На фоне распространения болезни целый ряд стран призвал МОК отложить проведение Олимпиады. В частности, Канада и Австралия открыто заявили, что не отправят своих спортсменов на соревнования, если их будут проводить в назначенные сроки.

В свою очередь, глава японского Олимпийского комитета Ясухиро Ямашита ранее подчеркивал, что, принимая решение о проведении Олимпиады, важно в первую очередь принимать во внимание безопасность спортсменов.

Ранее стало известно, что Россия не сможет принимать участие в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Соответствующее решение принял исполком WADA (всемирное антидопинговое агентство).

Также запрещено посещать российским чиновникам и руководителям ОКР и ПКР (олимпийский и паралимпийский комитеты России) международные спортивные мероприятия.

До этого стало известно , что сборной России грозит отстранение от участия в финальной стадии Евро-2020 из-за допингового скандала.

Исключение россиян из числа участников чемпионата Европы 2020 года произойдет, если исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) поддержит рекомендацию комитета соответствия об отстранении России от всех международных соревнований на четыре года.

Шансы заменить сборную России в финальной части континентального первенства имеет Шотландия.

Напомним, Россию с позором изолировали на четыре года от мира: "Это только напоминание".

Как сообщала Politeka, отстранение России от Олимпиады и ЧМ-2022: вынесен фатальный вердикт.

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